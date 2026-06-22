Madonna-biopic van de baan vanwege budgettaire problemen

Madonna heeft bekendgemaakt waarom de langverwachte biografische film over haar leven nooit van de grond is gekomen. In een gesprek met Interview Magazine heeft de zangeres laten weten dat filmstudio Universal Pictures de stekker uit het project heeft getrokken vanwege budgettaire problemen.

"Ik heb twee jaar aan mijn script gewerkt en twee jaar met de productiemedewerkers van Universal Studios doorgebracht om de begroting rond te krijgen en de acteurs te casten", aldus de 67-jarige Madonna. "Universal en ik kregen ruzie over het budget. Ik heb een buitengewoon leven geleid. Een enorm leven, dus ik had een groot budget nodig."

Later werd de Queen of Pop benaderd door Netflix voor een serie gebaseerd op haar carrière. "Dat was weer een heel ander, langdurig proces, want ik kon het script dat ik bij Universal had niet gebruiken, tenzij ik het voor een woekerprijs van ze kocht, ook al had ik het zelf geschreven."

In de film van Universal zou actrice Julia Garner, bekend van onder meer Inventing Anna en Ozark, de rol van Madonna vertolken. Universal Pictures maakte in 2023 bekend de productie voorlopig stil te leggen vanwege Madonna's Celebration Tour.