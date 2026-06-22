Messi geniet van het moment na verbreken WK-doelpuntenrecord

ARLINGTON (ANP/DPA) - Lionel Messi is zeer tevreden na de 2-0-overwinning van Argentinië tegen Oostenrijk, waarin hij dankzij twee WK-doelpunten alleen recordhouder werd. "Ik geniet van het moment", zei Messi. "Ik had uit de strafschop moeten scoren." Hij miste vroeg in de wedstrijd, maar verzekerde zijn land met zijn zeventiende en achttiende WK-goal van de volgende ronde.

"Het is een cruciale overwinning, waar we hard voor gevochten hebben en die we verdiend hebben", zei de 38-jarige nummer 10. "Dit is het WK, het was een gelijkopgaande, intense wedstrijd. We zijn blij dat we zes punten hebben verzameld en dat we al door zijn."

"Het geeft ons rust in ons hoofd voor wat nog komen gaat", zei Messi. Afhankelijk van het resultaat van de wedstrijd tussen groepsgenoten Algerije en Jordanië kan Argentinië in de nacht van maandag op dinsdag al zeker zijn van groepswinst.