Madonna is er als eerste Amerikaanse vrouw in geslaagd om in vijf decennia nummer 1-albums te produceren in de Britse hitlijsten. Dat schrijft het Britse Official Charts. De zangeres wist het record te vestigen met haar nieuwste album, Confessions II.

De eerste keer dat Madonna de Britse hitlijst aanvoerde was met Like a Virgin uit 1984. In de decennia daarna slaagde de zangeres daarin met albums als Ray of Light (1998), Confessions on a Dancefloor (2005) en MDNA (2012). In totaal stond de 67-jarige artiest dertien keer bovenaan de albumhitlijst. Samen met Elvis Presley staat ze nu op de vijfde plaats van de lijst met artiesten met de meeste nummer 1-albums. Robbie Williams, The Beatles, Taylor Swift en The Rolling Stones gaan haar nog voor.

Confessions II werd tot nu toe goed ontvangen. Recensenten omschreven het onder meer als haar beste album in decennia.