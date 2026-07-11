Margaret Qualley heeft ontkend dat ze ontrouw is geweest in haar relatie met Jack Antonoff. Een vertegenwoordiger van de actrice liet in een verklaring aan media weten dat "verhalen die in de pers de ronde doen over Margaret en Jack pertinent onwaar zijn".

"Er was geen sprake van vertrouwensproblemen of ontrouw", aldus de woordvoerder van Qualley in de verklaring waar onder meer People uit citeert. De verklaring komt daags nadat People meldde dat de songwriter en actrice een punt achter hun relatie hebben gezet.

De 42-jarige Antonoff en elf jaar jongere Qualley waren sinds 2023 getrouwd.