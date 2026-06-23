Madonna heeft last van versleten knie door dansen op hakken

Madonna heeft last van een versleten knie door jarenlang dansen op hoge hakken. Dat vertelt de 67-jarige zangeres in een interview met Interview Magazine. "Ik heb nu een slechte knie. Ik heb geen kraakbeen meer, door jarenlang dansen op hoge hakken", aldus Madonna. Ook hardlopen en intensieve yogasessies zouden hebben bijgedragen aan de klachten.

De zangeres zegt dat ze sommige vormen van beweging heeft moeten opgeven. Wel fietst ze nog en doet ze intensieve circuittrainingen om fit te blijven.

In het interview sprak Madonna ook over haar nieuwe album Confessions II, een vervolg op haar dansplaat Confessions on a Dance Floor uit 2005. Volgens de zangeres ontstond het idee omdat "de wereld een donkere plek is en mensen behoefte hebben om te dansen". Confessions II verschijnt op 3 juli.