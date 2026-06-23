Housheer en Dulfer gekozen in team beste handbalsters van Europa

WENEN (ANP) - Dione Housheer en Kelly Dulfer zijn gekozen in het team met de beste handbalsters van Europa. De Europese handbalfederatie presenteerde het sterrenteam als uitkomst van de verkiezing die werd gehouden na afloop van het Europese clubseizoen. Housheer en Dulfer zijn allebei internationals van Oranje en spelen bij de Hongaarse club Győri, die afgelopen seizoen de finale van de Champions League verloor van de Franse club Metz.

Housheer is uitgeroepen tot beste rechteropbouwer. Ze maakte dit seizoen 106 doelpunten in de Champions League voor haar club. Dulfer is gekozen tot beste verdediger. Angela Malestein, de international die uitkomt voor het Hongaarse Ferencváros, was genomineerd als rechterhoekspeelster, maar zij haalde het sterrenteam niet.

Uit de acht speelsters die het Europees team van het jaar vormen, wordt nog de beste speelster van Europa van het afgelopen seizoen gekozen. De bekendmaking is komende vrijdag tijdens de loting van de groepsfase van de Champions League.