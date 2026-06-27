Madonna hint op Glastonbury-optreden

Madonna is volgend jaar mogelijk een van de headliners op het befaamde Britse festival Glastonbury. In een interview met Graham Norton, dat vrijdag op BBC werd uitgezonden, hintte ze op "iets groots" in de zomer van 2027.

Norton vroeg Madonna of ze gaat toeren met haar aankomende nieuwe album CONFESSIONS II. "Ik denk dat ik eerst een tijdje promotietours ga doen en daarna, in de zomer, iets groters," zei ze. Norton dacht daarna meteen te weten waar dat op sloeg. "Is het in dit land?", vroeg de presentator zonder expliciet Glastonbury te noemen.

Madonna grijnsde om die vraag, maar gaf geen directe bevestiging. "Dat zou kunnen. Waarom moet ik je alles vertellen?"

Voor de editie van 2024 gingen ook al hardnekkige geruchten dat Madonna een van de hoofdacts zou zijn. De onderhandelingen liepen toen echter op niets uit.