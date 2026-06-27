Eerste regionale superhittegolf sinds 2020

ELL (ANP) - Voor het eerst sinds 2020 is sprake van een regionale superhittegolf in Nederland, meldt Weeronline. De temperatuur kwam zaterdag rond 10.00 uur boven de 30 graden uit in het Limburgse Ell en daarmee werd aan de voorwaarde voor een superhittegolf voldaan.

Voor een superhittegolf moet het op vijf opeenvolgende dagen warmer worden dan 30 graden en daarvan moet het op drie dagen warmer dan 35 graden worden. Op woensdag, donderdag en vrijdag steeg de temperatuur boven de 35 graden. Dinsdag werd het ook al 30 graden.