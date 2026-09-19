Madonna maakt nog meer kans op MTV VMA's met nieuwe categorieën

Madonna maakt bij de aanstaande uitreiking van de MTV Video Music Awards kans op meer prijzen dan aanvankelijk werd gemeld. MTV heeft vier nieuwe categorieën bekendgemaakt, waardoor het aantal nominaties van de zangeres toeneemt van elf naar dertien. Ze had al de meeste nominaties van alle artiesten dit jaar en dat blijft zo.

Bij de nieuwe categorieën zitten prijzen voor de beste lange video, beste groep, beste album en beste zomernummer. Madonna is in deze categorieën genomineerd voor beste lange video en beste album. Eerder maakte ze ook al kans op een VMA voor onder meer artiest van het jaar, nummer van het jaar en beste samenwerking. De 68-jarige zangeres won in haar carrière al negentien VMA's en treedt tijdens de uitreiking volgende week zondag in Los Angeles voor het eerst sinds 2003 weer op tijdens de awardshow.

Naast Madonna maken ook Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Ariana Grande en Bruno Mars meer kans op een VMA met de introductie van de nieuwe categorieën. Swift gaat van negen naar elf nominaties en blijft achter Madonna de meeste kans hebben op een prijs. Carpenter en Grande hadden aanvankelijk allebei zeven nominaties op zak, maar nu respectievelijk negen en acht. Bruno Mars gaat van vijf naar zes nominaties.