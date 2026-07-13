Madonna heeft haar tiende nummer 1-album in de Amerikaanse Billboard 200 te pakken. Haar nieuwe plaat CONFESSIONS II komt deze week binnen op de eerste plaats in de albumlijst.

De 67-jarige zangeres is daarmee de eerste artiest die in de jaren 2020 een nummer 1-album heeft behaald én ook al de hitlijst aanvoerde in drie eerdere decennia. Daarnaast behoort Madonna nu tot een select gezelschap van vier artiesten met minimaal tien nummer 1-albums én tien nummer 1-hits in de Verenigde Staten.

CONFESSIONS II is het vervolg op het succesvolle Confessions on a Dance Floor uit 2005 en is Madonna's eerste studioalbum sinds Madame X uit 2019. De plaat kwam op 3 juli uit en bevat onder meer de single Bring Your Love, waarop Sabrina Carpenter is te horen.