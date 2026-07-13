Wolter Kroes had nooit gedacht dat zijn leven nog eens het onderwerp van een reallifesoap zou worden. "Ik was zelf ook heel verbaasd", reageerde de volkszanger maandag op Radio 538. "Ik vind mezelf helemaal niet interessant."

Vrijdag werd bekend dat Kroes in gesprek was over de komst van een eigen soap. Volgens de zanger hadden vijf productiemaatschappijen interesse en zijn zondag de eerste opnames geweest. Niet alleen zijn eigen leven wordt gefilmd, maar ook dat van zijn gezin. "Daar moesten we natuurlijk wel even goed over praten. Als je een gezin hebt met vijf volwassen kinderen, de jongste is nu ook 18, die allemaal een leuk leven hebben en andere dingen doen."

Kroes laat zich ook thuis filmen, maar niet in de slaap- of badkamer, zegt hij. "Ik ga sowieso niet met m'n snorkel onder de douche op beeld", lachte hij. "Dat gaat niet, dan ben ik al m'n fans in een keer kwijt. En de slaapkamer is gewoon niet zo heel interessant."

Volgens de 57-jarige zanger duren de opnames minstens een paar maanden en kunnen fans de soap ergens in het najaar verwachten. Op welke zender dat is, wilde hij nog niet prijsgeven.