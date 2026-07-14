Madonna staat versteld door het "ongelooflijke onthaal" van CONFESSIONS II. "Ik moet mezelf nog steeds in de arm knijpen om te geloven dat het waar is", schrijft de 67-jarige zangeres op Instagram. Het album is het vervolg op het succesvolle Confessions on a Dance Floor uit 2005 en is Madonna's eerste studioalbum sinds Madame X uit 2019.

De zangeres schrijft dat ze het moeilijk vindt om woorden te geven aan "hoe dankbaar en verrast" ze is. "Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen en die heeft geholpen deze droom werkelijkheid te laten worden. In het bijzonder mijn fans." Madonna deelt verder dat ze niet kan geloven dat het album over de hele wereld de koppositie van de albumhitlijsten heeft bereikt. In de Verenigde Staten heeft ze haar tiende nummer 1-album te pakken in de Billboard 200 en ook in Nederland kwam CONFESSIONS II binnen op de eerste plek in de albumhitlijst.

"Mijn droom was om mensen deze zomer te laten dansen!! Om mensen VREUGDE te brengen! Dromen komen echt uit", schrijft ze verder bij de foto's van de lancering van het album. "Bedankt en veel liefs!", sluit de popster haar bericht af.