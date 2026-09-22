MAGA-festival met Kid Rock geschrapt om tegenvallende VIP-verkoop

Een Amerikaans MAGA-festival waar Kid Rock zou optreden, is afgelast vanwege de tegenvallende verkoop van VIP-tickets. Voor het Patriots Day Freedom Fest in Kentucky waren slechts zes VIP-kaarten van 1000 dollar (ongeveer 850 euro) verkocht, terwijl organisator Eric Deters op ongeveer honderd had gerekend. Dat meldt Billboard.

De reguliere toegang tot het evenement was gratis. Deters wilde de kosten daarom grotendeels dekken met de verkoop van VIP-tickets. Nadat hij maandag hoorde dat daarvan slechts zes waren verkocht, besloot hij het festival af te gelasten. Hij benadrukte later dat er volgens hem wel voldoende belangstelling was van reguliere bezoekers.

Naast Kid Rock zouden onder anderen Republikeins congreslid James Comer en Fox News-medewerker Joe Concha aanwezig zijn. Het festival stond voor zaterdag gepland. Deters, die het evenement omschrijft als het "beste MAGA-evenement", zegt dat hij het niet meer wil organiseren.