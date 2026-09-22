Rioolwater vervuild met PFAS na brand afvalverwerker Dinxperlo

DINXPERLO (ANP) - Bij het blussen van de brand bij een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is in de nacht van maandag op dinsdag PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Dat meldt de gemeente Aalten, waar het dorp onder valt. De brandweer heeft bluswater gebruikt uit de recreatieplas Het Blauwe Meer, waarvan in 2024 al bekend werd dat het besmet is met PFAS. Water uit dat meer is vermengd geraakt met het rioolwater.

Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de vervuiling van het water geen gevolgen voor inwoners of de brandweerlieden die de brand hielpen bestrijden. Ze legt uit dat het waterschap het rioolwater heeft afgesloten en uit het riool heeft gepompt. Vanwege de aanwezige PFAS mag het water niet naar de waterzuivering en moet het daarom tijdelijk elders worden opgeslagen.

Waar het water precies wordt opgeslagen, weet de gemeente nog niet. "Wij kijken vannacht waar dat mogelijk is", aldus de woordvoerder. Na het opslaan wordt het water getest en kijkt de gemeente samen met het waterschap hoe het gereinigd kan worden.