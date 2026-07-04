Maggie Gyllenhaal sluit een terugkeer als actrice voorlopig uit. De 48-jarige Amerikaanse zei zaterdag op het filmfestival van Karlovy Vary in Tsjechië dat haar focus volledig ligt op regisseren, meldt The Hollywood Reporter.

"Ik wist niet dat ik er zo van zou houden", zei Gyllenhaal over haar werk als regisseur. "Dus als mensen me soms vragen of ik wil acteren, denk ik: nee."

De actrice en regisseur, die vrijdag werd onderscheiden met de President's Award, zei in haar dankwoord dat ze zich definitief op filmmaken richt. "Het duurde even voordat ik besefte dat regisseren beter bij me paste", aldus Gyllenhaal.

Gyllenhaal maakte in 2021 haar regiedebuut met The Lost Daughter. Haar tweede film The Bride!, verscheen in maart. In de film spelen onder anderen Christian Bale, Jessie Buckley en haar broer Jake Gyllenhaal.