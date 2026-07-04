EUGENE (ANP) - Wereldkampioene kogelstoten Jessica Schilder is bij de Diamond League in het Amerikaanse Eugene als tweede geëindigd. De Sportvrouw van het Jaar noteerde een afstand van 20,11 meter. Voormalig wereldkampioene Chase Jackson uit de Verenigde Staten werd eerste met een afstand van 20,56 meter.

Schilder (27) won twee weken geleden de FBK Games in Hengelo met een stoot van 20,03 meter. Ze meldde daarna wel dat ze last had van een ontstoken wijsvinger. Vorige week werd ze derde bij de Diamond League in Parijs.

Jorinde van Klinken (26) werd in Eugene zesde. Ze tekende voor een afstand van 19,06 meter.