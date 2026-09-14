Maisie Williams en Sophie Turner zoeken samen naar nieuw script

De Britse actrices Maisie Williams en Sophie Turner, bekend van de serie Game of Thrones, willen weer samenwerken. Volgens Williams hebben ze al meerdere scripts gelezen, zegt ze tegen filmwebsite ScreenRant. "We zijn heel veel stukken aan het lezen", aldus de actrice. "Ik denk dat er op een gegeven moment wel iets blijft plakken en dan zijn we weer samen te zien. Dat zou geweldig zijn."

Volgens Williams (29) zouden zij en Turner (30) "een paar jaar geleden" bijna in een comedy hebben gespeeld. "Het ging over twee meiden die in een wietwinkel in Californië werken. Ik kan me niet herinneren wat er gebeurt. Ze vinden een lichaam of zo. Het was hilarisch." Volgens de actrice werd het project echter geschrapt.

Williams en Turner speelden tussen 2011 en 2019 de zussen Arya en Sansa Stark in de fantasy-dramaserie Game of Thrones. Hoewel de personages voor het grootste gedeelte van de serie in verschillende delen van de fictieve wereld Westeros of daarbuiten verbleven, werden Williams en Turner goede vriendinnen.