Practical Magic 2 brengt in openingsweekend 46 miljoen dollar op

Het vervolg op cultklassieker Practical Magic heeft met het openingsweekend wereldwijd 46 miljoen dollar opgebracht. In de Verenigde Staten was de film goed voor 30 miljoen dollar en in buitenlandse markten haalde de film 16 miljoen dollar aan verkochte kaartjes op. Dat melden Amerikaanse vakmedia als Deadline en Variety.

Van de buitenlandse markten deed de film het vooral goed in het Verenigd Koninkrijk. Zo bracht de film daar 2,8 miljoen Britse pond op. In andere Europese landen bleef de film onder 1 miljoen aan kaartverkoop. Duitsland zorgde voor 663.000 euro, Spanje voor 560.000 euro en Frankrijk voor 490.000 euro. Het Nederlandse resultaat bleef daar ver achter met 217.000 euro. De film ging hier afgelopen donderdag in première.

Het eerste deel van de film, dat uitkwam in 1998, had vergelijkbare resultaten. In het openingsweekend behaalde de film toen in eigen land 13 miljoen dollar, wat vandaag de dag neerkomt op ongeveer 27 miljoen dollar. Dit bedrag is gecorrigeerd voor inflatie.

In Practical Magic 2 keren Sandra Bullock en Nicole Kidman terug als de zussen Sally en Gillian Owens. Allebei hebben ze magische krachten en in het tweede deel proberen ze een familievloek te stoppen. Door deze vloek zal iedere man op wie ze verliefd worden vroegtijdig overlijden.