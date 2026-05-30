Maker Heated Rivalry werkt hard aan tweede seizoen

Jacob Tierney, de maker van de HBO-hitserie Heated Rivalry, is druk bezig met de voorbereidingen voor het tweede seizoen. Dat liet hij weten toen hij via een videoverbinding de Showrunner Award in ontvangst nam.

De serie vertelt het verhaal van twee mannelijke ijshockeyspelers, gespeeld door Hudson Williams en Connor Storrie, die stiekem een relatie krijgen. "Ik werk hard aan seizoen twee om het zo snel mogelijk uit te brengen", onthulde Tierney in zijn dankwoord. De opnames zullen naar verwachting in augustus van start gaan.

Eerder meldden Amerikaanse media dat Heated Rivalry de meest bekeken aangekochte dramaserie is in de geschiedenis van HBO Max. De serie is gebaseerd op de boeken van schrijfster Rachel Reid.