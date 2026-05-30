Iraanse voetbalbond vraagt FIFA om opheldering over visa voor WK

TEHERAN (ANP/DPA) - De Iraanse voetbalbond FFIRI heeft de FIFA in een officiële brief om "transparantie en opheldering" gevraagd over de nog lopende visumprocedure voor het Iraanse elftal en stafleden. Het team wacht een kleine twee weken voor de start van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico nog altijd op geldige visa, meldt de FFIRI.

De Iraanse bond wacht naar eigen zeggen nog op een reactie van de wereldvoetbalbond. De reisplannen van het team naar het toernooi liggen door de situatie rondom de visa nog niet vast.

Het Iraanse team was aanvankelijk van plan om tijdens het toernooi in de VS te verblijven, maar verplaatste het trainingskamp naar het Mexicaanse Tijuana. De FFIRI verwacht dat de FIFA zorgt voor een visum voor meerdere reizen naar de Verenigde Staten, zo meldde het eerder deze week.

Iran begint het WK in Los Angeles tegen Nieuw-Zeeland en neemt het daar later op tegen België. De laatste groepswedstrijd is in Seattle tegen Egypte. Deelname aan het WK was voor Iran vanwege de oorlog in het Midden-Oosten maandenlang onzeker.