Makers derde Princess Diaries-film hebben 'doorbraak' gehad

De makers van The Princess Diaries 3 hebben onlangs een "doorbraak" gehad. Dat vertelt Anne Hathaway in een interview op SiriusXM. De actrice onthult dat het script waaraan ze werkten moest worden geschrapt om een nieuwe richting in te slaan.

The Princess Diaries gaat over de Amerikaanse Mia (gespeeld door Hathaway) die erachter komt dat ze de kroonprinses is van het fictieve Europese koninkrijk Genovia. "Ik ben druk bezig met het krijgen van mijn derde kindje, en daardoor weet ik nu even niet meer wanneer ik precies aan Princess Diaries 3 kan beginnen", zei de actrice toen presentator Andy Cohen vroeg naar een update rond de film. Hathaway deelde in juni dat ze in verwachting is.

De actrice, die momenteel in de bioscopen te zien is in haar rol in The Odyssey, vertelde daarna dat de makers recent een nieuwe richting hebben gekozen voor de film. "Dat is niet de update waar iemand op zit te wachten, maar we hebben er allemaal een goed gevoel over dat dit de juiste is."

De films, met daarin ook Julie Andrews en Mandy Moore, zijn gebaseerd op de boeken van schrijfster Meg Cabot en waren een grote hit in de bioscopen. Het eerste deel kwam uit in 2001, in 2004 volgde de sequel. Het derde deel is al jaren in ontwikkeling.