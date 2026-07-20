Rutten stopt na vijf jaar als technisch adviseur bij NEC

NIJMEGEN (ANP) - Fred Rutten is niet langer technisch adviseur bij voetbalclub NEC. De 63-jarige Wijchenaar legt zijn werkzaamheden bij de Nijmegenaren na vijf jaar neer, meldt NEC.

"In mijn rol als technisch adviseur van de raad van commissarissen, de directie en Marcel Boekhoorn heb ik de afgelopen jaren, gevraagd en ongevraagd, mogen meewerken aan de sportieve koers en de ambities van de club. Voor mij is het moment gekomen om een nieuw hoofdstuk te beginnen", aldus Rutten, die zich in mei terugtrok als bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. Eerder was hij trainer van onder meer PSV, Feyenoord en FC Twente.

"Wij vinden het uiteraard jammer dat Fred heeft besloten zijn werkzaamheden voor NEC te beëindigen, maar respecteren zijn keuze. Fred beschikt over een uitzonderlijke voetbalinhoudelijke kennis en wist die altijd te combineren met een bredere, strategische blik op de organisatie", zegt Ron van Oijen, voorzitter van de raad van commissarissen van NEC.