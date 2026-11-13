Nathan Fielder en Lance Oppenheim, de makers van de veelbesproken documentaire You Can See Everything, waren vrijdagavond onverwacht aanwezig bij de Nederlandse premiere van de film in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Hun aanwezigheid was van tevoren niet aangekondigd.

You Can See Everything ontpopte zich de afgelopen maand tot een wereldwijde hype. In de VS bracht de film binnen twee weken 50 miljoen dollar op, een bizar bedrag voor een documentaire. De film gaat over Elizabeth Holmes, de voormalige topvrouw van het Amerikaanse biotechbedrijf Theranos. Zij werd in 2022 veroordeeld tot een celstraf van ruim elf jaar nadat ze schuldig werd bevonden aan het oplichten van beleggers. De makers kregen toestemming om haar een maand lang te volgen, voordat ze de cel in moest.

De film draait drie maal op het IDFA. Veel mensen probeerden online nog een kaartje te bemachtigen voor de premiere vrijdagavond. Op Ticketswap werden bijna 1500 kaarten gevraagd, het totale aantal mensen dat in Carré past. Het IDFA spreekt van een "unicum".

Ook twee extra vertoningen waren binnen een paar minuten uitverkocht. Datzelfde geldt voor een reeks Cineville-voorpremieres die de komende weken zijn georganiseerd. De film draait vanaf begin januari in heel Nederland in de bioscopen.