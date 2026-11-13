Premier Rob Jetten gaat zondag niet met koning Willem-Alexander naar Sint Eustatius vanwege de "actuele politieke situatie". Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De koning zet zijn oorspronkelijke programma voort.

De premier zou zondag met de koning afreizen naar het eiland om op maandag bij Statia Day te zijn. Op die dag wordt stilgestaan bij de First Salute, die dan 250 jaar geleden is. De koning zal tijdens de herdenking een toespraak houden.

Jetten voerde vrijdag de hele dag crisisoverleg met Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA). De komende dagen praat hij verder met de drie coalitiepartijen.