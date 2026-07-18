Makers Flikken Rotterdam herdenken overleden Cees Geel

De makers van Flikken Rotterdam hebben de dinsdag overleden Cees Geel herdacht met overlijdensadvertenties in Het Parool. De acteur wordt omschreven als een vakman en zal worden gemist, laten cast en crew en producent Hollands Licht weten.

"Cees was een markante, warme en nuchtere persoonlijkheid. Gedurende negen seizoenen gaf hij met overtuiging en vakmanschap gestalte aan de rol van Stan Vroom in Flikken Rotterdam. Met zijn unieke aanwezigheid en spel wist hij ons, collega's en kijkers te raken", staat in de advertentie. "Wij zullen Cees enorm missen en zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons en voor de serie heeft betekend. Wij leven mee met zijn familie, vrienden en allen die hem dierbaar waren en wensen hen veel sterkte bij het verwerken van dit verlies."

In een tweede advertentie van AVROTROS staat dat Geel een acteur was "die zijn vak met toewijding uitoefende". "Bescheiden in de omgang, professioneel in zijn werk en altijd gericht op de inhoud. Met zijn professionaliteit en persoonlijkheid gaf hij als Stan Vroom kleur, kracht en geloofwaardigheid aan Flikken Rotterdam. We herinneren hem als een fijn mens en een vakman pur sang."

Geel speelde vanaf 2016 in Flikken Rotterdam. Het negende en laatste seizoen is recent opgenomen en wordt naar verwachting in het najaar uitgezonden.