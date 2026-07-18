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Abby Elliott en Bill Kennedy scheiden na tien jaar huwelijk

18 jul , 8:13Entertainment
anp180726029 1
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Abby Elliott en Bill Kennedy gaan na een huwelijk van bijna tien jaar scheiden. Volgens TMZ diende de 39-jarige actrice, bekend van de hitserie The Bear, de scheidingspapieren in vanwege "onoverbrugbare verschillen".
Elliott vraagt om partneralimentatie en wil dat Kennedy geen aanspraak kan maken op alimentatie. Daarnaast eist de Amerikaanse dat hij haar advocaatkosten betaalt.
Elliott en Kennedy trouwden in 2016 en hebben samen twee kinderen, Edith (5) en William (3). De actrice wil gezamenlijk wettelijk en fysiek gezag over hen.
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