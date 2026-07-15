Makers Paaz willen 'Gouden Paazhaas' voor actrice Gaite Jansen

De makers van de Nederlandse film Paaz roepen gekscherend een nieuwe prijs in het leven, de zogenoemde Gouden Paazhaas. Deze willen zij aan Paaz-actrice Gaite Jansen toekennen. Woensdagavond deelde Jansen er op Instagram haar ongenoegen over dat de film niet geselecteerd zou zijn voor de Gouden Kalf Competitie op het Nederlands Film Festival (NFF) later dit jaar. Een NFF-woordvoerder kon hierop nog niet reageren, omdat de selectie officieel donderdag pas wordt bekendgemaakt.

"Paaz won een Gouden Film, kreeg eindeloos veel positieve recensies, had meer dan 100.000 bezoekers in de bioscopen, was nummer 2 van de films op Netflix en was trending op social media. Maar dat alles was blijkbaar niet genoeg om mee te mogen dingen naar een Gouden Kalf...", delen schrijfster Myrthe van der Meer en regisseur Anne de Clercq onder meer in een gezamenlijk bericht op Instagram.

"Maar... als er iemand een Gouden Kalf verdiend heeft, dan is dat wel Gaite Jansen. Door haar werd het verhaal van Emma het verhaal van ons allemaal", schrijven zij verder. "Helaas zal ze daar nu dus geen Gouden Kalf voor krijgen, dus bij deze roep ik een nieuwe prijs in het leven: het Gouden Paazhaasje. 100% Paaz. 100% voor Gaite. En 100% verdiend!"

"We mogen niet meedoen met de Gouden Kalf-competitie. Als kwaliteit, een belangrijk onderwerp en een groot publiek dus niet meetellen - wat willen we dan nog met de Nederlandse film? Ik snap het gewoon niet meer", schrijft De Clercq verder in een los bericht. "Los daarvan blijf ik onnoemelijk trots op de film. En krijgt Gaite van mij alsnog het gouden kalf voor haar waanzinnige prestatie als Emma in Paaz. En dat zullen velen vast met me eens zijn."