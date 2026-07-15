Eerste dag dagopvang Ter Apel rustig verlopen

TER APEL (ANP) - De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig en zonder verstoringen verlopen. Volgens het Rode Kruis was "de sfeer goed". Woensdagavond is er voor alle wachtende asielzoekers plek en hoeft er dus niemand naar de nachtopvang in Pekela, aldus de hulporganisatie.

Het Rode Kruis zegt dat er op het hoogtepunt zo'n veertig mensen bij de dagopvang waren. Daar konden zij hun telefoon opladen en zowel binnen als buiten zitten. Ook deelden de hulpverleners water uit en kregen asielzoekers een maaltijd. "We zien dat deze plek mensen meer rust geeft dan op het gras. Maar, onderaan de streep blijft het een leegstaand kantoorpand. Er moet echt snel een menswaardige oplossing komen", zegt een woordvoerder van het Rode Kruis.

Op het voorterrein was het overdag rustig, zag een ANP-verslaggever. Her en der zaten mensen op het grasveld in de schaduw onder de bomen. Busjes van handhaving en auto's van de Koninklijke Marechaussee reden om het terrein, dat sinds een paar dagen als veiligheidsrisicogebied geldt. Er hebben geen opstootjes plaatsgevonden, zoals op eerdere avonden.

Rond 22.00 uur ziet de verslaggever nog enkele mensen op het voorterrein zitten. De woordvoerder van het Rode Kruis meent dat die mensen al in het aanmeldcentrum verblijven en het terrein op en af lopen. Volgens de hulporganisatie heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) "gegarandeerd dat er voor iedereen plek is", ook voor de mensen die later aankomen.