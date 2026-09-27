Makers spin-off hopen op meer Big Bang Theory-gastrollen

De makers van de HBO-serie Stuart Fails to Save the Universe, een spin-off van de populaire sitcom The Big Bang Theory, hopen in het tweede seizoen weer op een aantal gastoptredens van acteurs uit de originele reeks. Bedenker Chuck Lorre sluit niet uit dat uiteindelijk Johnny Galecki, Jim Parsons of Simon Helberg zullen opduiken.

"Er is altijd een kans. We gaan onszelf niet beperken wat betreft cameo's. Als het mogelijk is en het kan, geweldig", zegt Lorre in een interview met Deadline.

Stuart Fails to Save the Universe draait om stripboekwinkeleigenaar Stuart Bloom, gespeeld door Kevin Sussman. Hij veroorzaakt per ongeluk een multiversum-apocalyps als hij een geavanceerd apparaat van Sheldon (Parsons) en Leonard (Galecki) kapotmaakt. Samen met zijn vrienden reist hij vervolgens door bizarre parallelle universums om de realiteit te herstellen. Daarin komt het gezelschap diverse andere versies van personages uit The Big Bang Theory tegen. Onder anderen Mayim Bialik, Melissa Rauch, Kaley Cuoco en Kunal Nayyar maken hun opwachting.

"We hopen dat we in het tweede seizoen weer ruimte hebben voor wat gastoptredens, maar dat hebben we nog niet helemaal uitgewerkt", zegt Lorre. "Het was ontzettend leuk om te werken met Mayim, Melissa, Kunal en Kaley. Om ze iets te laten doen wat ze in The Big Bang Theory nooit hebben gedaan, ze de kans geven om zichzelf een beetje uit te dagen, dat was er vanaf het begin al in ingebouwd en ik hoop dat we dat kunnen blijven doen."

Vorige maand werd bekend dat HBO een tweede seizoen van Stuart Fails to Save the Universe heeft besteld.