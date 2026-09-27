Lana Del Rey feliciteert echtgenoot met tweejarig huwelijk

Lana Del Rey is na twee jaar huwelijk nog erg gelukkig met haar echtgenoot. Op hun tweede trouwdag feliciteert de zangeres haar man, alligatorgids Jeremy Dufrene, met het jubileum. Daarbij deelt ze een twintigtal foto's en video's van hen samen.

"Bedankt dat je elke plek waar ik ooit heb gewoond weer als thuis laat voelen", schrijft de 41-jarige Del Rey. "En ook aan onze kleine familie", vervolgt ze. Het stel heeft geen kinderen samen, maar Dufrene was voor de relatie met Del Rey al vader van twee dochters en een zoon.

"Letterlijk alles wat we samen doen is het allerleukst", sluit de Born to Die-zangeres haar liefdesverklaring af. Bij het Instagrambericht zitten onder meer nieuwe beelden van de bruiloft in Louisiana, zoals een video van de twee die elkaar kussen voor het altaar. Het stel trouwde aan het water, waar Dufrene normaal gesproken vanuit een boot alligators laat zien aan toeristen.