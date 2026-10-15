Willem Voogd en Pieter Hulst, de makers van het VPRO-programma De Proefkeuken, gaan dit najaar weer samen het theater in. Zij maken een vervolg op een eerdere toneelversie van het populaire programma, dat van 2015 tot en met 2023 te zien was.

In De Proefkeuken zoeken de twee acteurs uit hoe alledaagse producten worden gemaakt. Zij proberen dit vervolgens zelf te doen, zonder fabrieken maar gewoon in hun eigen schuur.

In het seizoen 2024-2025 stond het duo ook al met een theaterversie van De Proefkeuken op de planken. Dit was zo'n groot succes dat er nu een deel 2 is, De Proefkeuken en de WC van Tijd.

De voorstelling is tot eind februari door het hele land te zien. De laatste twee voorstellingen spelen Hulst en Voogd in Theater Carré in Amsterdam.