De Britse minister van Cultuur is bezorgd over de overname van de media- en entertainmenttak van omroep ITV door Sky. De deal werd in juli bekend, maar minister Lisa Nandy zei donderdag zich zorgen te maken over de vrijheid van meningsuiting en de inhoudelijke diversiteit van de media in het Verenigd Koninkrijk. Ze verklaarde dat ze neigt naar ingrijpen op grond van het algemeen belang.

Nandy liet weten van mening te zijn "dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de fusie van invloed kan zijn op de beschikbaarheid van een breed scala aan hoogwaardige en gevarieerde programma's" op platforms die veel Britten gebruiken.

De minister benadrukte nog geen definitieve beslissing te hebben genomen. Als de minister besluit in te grijpen, beoordeelt mediatoezichthouder Ofcom de deal op aspecten van algemeen belang.

Sky meldt in een verklaring ervan overtuigd te blijven dat "het samenbrengen van Sky en de media- en entertainmenttak van ITV leidt tot een sterker Brits mediabedrijf".