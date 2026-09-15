Maluma is voor de tweede keer vader geworden. De 32-jarige Colombiaanse zanger en zijn vriendin Susana Gómez hebben een zoon gekregen, maakte hij dinsdag bekend op Instagram.

Het jongetje heet Orión Londoño Gómez en werd maandag geboren. Maluma deelde bij het nieuws een zwart-witfoto waarop hij samen met Gómez en hun pasgeboren zoon te zien is.

Maluma en Gómez zijn sinds 2020 samen. In 2024 kregen zij hun eerste kind, dochter París. In mei maakte het stel bekend opnieuw een kind te verwachten. Later vertelde Maluma dat ze de zwangerschap vijf maanden geheim hadden gehouden.

De zanger, bekend van nummers als Hawái en Felices los 4, bracht in mei zijn zevende studioalbum Loco X Volver uit.