Messi komt nog één keer in actie voor Argentinië in afscheidsduel

BUENOS AIRES (ANP) - Lionel Messi zal nog één keer het shirt van Argentinië aantrekken. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond dinsdagavond bekendgemaakt. De achtvoudig beste voetballer van de wereld kondigde eind augustus zijn afscheid aan als international, maar speelt op 6 oktober nog een vriendschappelijk duel.

Messi werd in 2022 wereldkampioen met Argentinië. Vorig seizoen hield hij lange tijd in het midden of hij nog in actie zou komen op het WK van afgelopen zomer. Uiteindelijk stond hij daar wel, scoorde hij acht keer en bereikte hij opnieuw de finale. Daarin verloor Argentinië van Spanje.