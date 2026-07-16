Man aangehouden na binnendringen Today-studio in New York

Een man is donderdag aangehouden nadat hij de studio van het Amerikaanse ochtendprogramma Today was binnengedrongen en presentator Craig Melvin had geconfronteerd met racistische uitlatingen. Volgens People wist hij langs de beveiliging te komen en ging hij op zoek naar presentator Al Roker.

De politie van New York bevestigt dat agenten rond 09.20 uur lokale tijd werden opgeroepen voor een overlastmelding in het gebouw van NBC op Rockefeller Plaza. De man werd aangehouden.

Niemand raakte gewond en de live-uitzending kon worden voortgezet. De politie doet verder onderzoek.