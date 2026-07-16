Pieter van Vollenhoven komt met nieuw boek

Er komt dit jaar weer een nieuw boek van Pieter van Vollenhoven. Dat maakte de man van prinses Margriet donderdag bekend via Instagram. De titel van het boek is Van een afstand en toch dichtbij.

Het boek bevat volgens Van Vollenhoven "foto's van mijn ontmoetingen met het dierenrijk". "Eerlijk gezegd ben ik door het fotograferen óók veel meer gaan zien, dus ik raad U absoluut aan om óók te gaan fotograferen! En de prijs van mijn boek viel mij enorm mee!", aldus Van Vollenhoven.

Op de website van uitgeverij Balans staat 29 oktober als verschijningsdatum vermeld. Van Vollenhoven, in het verleden voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, heeft eerder boeken geschreven zoals Oproep van een waakhond uit 2019.