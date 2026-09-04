De Britse acteur Richard O'Sullivan is overleden, melden verschillende Britse media vrijdag. De acteur, bekend van zijn rol in sitcoms Man About the House en Robin's Nest, is 82 jaar geworden.

O'Sullivan speelde in Man About the House, in Nederland uitgezonden onder de naam Man over de vloer, de rol van Robin Tripp, die een woning deelde met twee alleenstaande vrouwen. Hij speelde die rol ook in de spin-off Robin's Nest. Voor zijn rollen in de series verscheen hij in films als Cleopatra (1963) en Cliff Richard-films The Young Ones (1961) en Wonderful Life (1964).

O'Sullivan overleed in het bijzijn van zijn naasten in het verpleegtehuis Brinsworth House in Twickenham. Daar woonde hij de afgelopen 23 jaar.