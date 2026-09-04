NEW YORK (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka is op de US Open doorgedrongen tot de vierde ronde. De als eerste geplaatste Belarussische won in New York met 6-3 6-4 van de Oezbeekse Kamilla Rachimova, de nummer 92 van de wereld.

De 28-jarige Sabalenka won de laatste twee edities van de US Open. Naast haar overwinningen in New York veroverde ze ook twee keer de titel op de Australian Open. Dit jaar kende ze nog geen succes op de grandslamtoernooien. Ze verloor de finale in Australië, werd uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en ging onderuit in de vierde ronde op Wimbledon.

In de vierde ronde speelt Sabalenka tegen de winnares van de partij die gaat tussen de Russische Diana Sjnajder en de Amerikaanse Taylor Townsend.