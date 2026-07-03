Een man uit Californië heeft schuld bekend aan het sturen van neppe losgeldbrieven naar de familie van Nancy Guthrie, de 84-jarige vermiste moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie. De 42-jarige Derrick Callella deed zich voor als de ontvoerder van de vermiste vrouw, meldt het Amerikaanse Openbaar Ministerie in een persbericht.

Callella gaf toe dat hij de familie had gebeld en sms-berichten had gestuurd over een bitcoinoverboeking. Ook gaf hij toe dat "zijn acties bedoeld waren om de familie te intimideren door informatie in te winnen over het onderzoek naar de vermissing." Callella riskeert een maximale straf van twee jaar cel en een boete van 250.000 dollar. De uitspraak staat gepland op 10 september.

De moeder van de presentatrice van het NBC News-programma Today verdween eind januari uit haar huis in Tucson. De FBI gaat uit van een ontvoering en onderzoekt de zaak. Sindsdien zijn er drie losgeldbrieven gestuurd naar de familie Guthrie, die volgens de FBI nep zijn.