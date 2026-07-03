Rondom de audiëntie van de Chinese minister van Buitenlandse Zaken bij de Deense koning Frederik hebben zich voor paleis Amalienborg in Kopenhagen enkele demonstranten verzameld. Zij protesteren onder meer tegen de Communistische Partij van China (CCP) en zwaaien met vlaggen van Tibet, een autonome regio binnen China die sinds de Chinese invasie die in 1950 begon, onder de Volksrepubliek valt.

Op borden die de demonstranten vasthouden, staat onder meer "Stop de boosaardige Communistische Partij van China" en wordt verwezen naar een petitie waarbij wordt opgeroepen de partij een halt toe te roepen. Op het moment van schrijven is de petitie ruim 5,3 miljoen keer ondertekend.

Koning Frederik ontving vrijdagochtend op het paleis de Chinese ambassadeur in Denemarken, de Chinese minister van Buitenlandse Zaken en de Deense minister van Buitenlandse Zaken. Minister Wang Yi bezoekt Denemarken als onderdeel van een officiële meerdaagse reis naar meerdere Noordse landen. Hij kwam donderdag in Denemarken aan.