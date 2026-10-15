De Italiaanse special effects-pionier Carlo Rambaldi heeft donderdag postuum een ster op Hollywood Boulevard gekregen. Rambaldi, die in 2012 overleed, creëerde onder meer het buitenaardse wezen E.T. uit de gelijknamige film van Steven Spielberg en de reuzengorilla King Kong voor de film uit 1976. Daarnaast werkte Rambaldi mee aan de speciale effecten van meesterwerken als Close Encounters, Alien en Dune.

Zijn dochter Daniela Rambaldi onthulde donderdag de 2860e ster op de beroemde straat in Hollywood waarop sinds de jaren zestig Hollywood-sterren worden geëerd. De special effects-pionier zou afgelopen jaar honderd jaar oud geworden zijn. Zijn voordracht werd mede gesteund door het Italiaanse ministerie van cultuur. Ook regisseur Guillermo del Toro, een van de grootste fans van het werk van Rambaldi, maakte zich hard voor deze postume onderscheiding.

Rambaldi won voor zijn werk drie Oscars. Zijn effecten waren zo realistisch, dat de Italiaanse regisseur Lucio Fulci ooit werd aangeklaagd. Justitie was ervan overtuigd dat voor een film van Fulci honden waren verminkt. Fulci kwam pas vrij toen Rambaldi de rechter toonde dat hij poppen had gebruikt voor de scène.