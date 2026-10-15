BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de EU-leiders António Costa komt binnen een paar weken met een nieuw onderhandelingsvoorstel voor de EU-meerjarenbegroting 2028-2034, zo is donderdag besloten tijdens de EU-top. Dat laat een hoge EU-bron weten.

Belangrijkste discussiepunten zijn de omvang van de nationale afdrachten aan de EU-begroting en nieuwe EU-belastingen zoals op tabak. Ook de flexibiliteit in de begroting om te kunnen inspelen op crises is een onderwerp waarover nog lang geen overeenstemming is, zegt de bron.

Inzet is nog steeds om voor het einde van dit jaar tot een akkoord te komen. Eind november komt er een extra EU-top waar alleen de meerjarenbegroting op de agenda staat.

Nieuwe EU-belastingen

EU-leiders hebben donderdag lang, vier uur, over de meerjarenbegroting gesproken. Het is onduidelijk of de 27 EU-regeringsleiders iets nader tot elkaar zijn gekomen. Een geplande persconferentie hierover werd aanvankelijk verplaatst en daarna geschrapt. Vanwege een diner van de leiders zou er geen tijd meer voor zijn.

In het nieuwe voorstel zouden onder meer ideeën voor nieuwe EU-belastingen zoals voorgesteld door het Europees Parlement worden meegenomen, aldus de bron. Het parlement stelde onder meer belastingen voor op crypto en online gokken en was verbolgen dat dat niet was meegenomen in het voorstel van het Ierse voorzitterschap afgelopen weekend.

Hoe Costa tegemoet gaat komen aan de tweestrijd tussen de EU-landen over de hoogte van het budget is nog onduidelijk. Er zijn zeker zes landen, waaronder Nederland, die het Ierse voorstel van 1,62 biljoen euro te hoog vinden. Een groep van zeventien landen vindt juist dat er te veel geschrapt wordt in het meerjarenbudget.