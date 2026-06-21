Man overleden na val tijdens concert in Madison Square Garden

Een man is zaterdagavond overleden bij een concert in Madison Square Garden in New York. Volgens de politie viel de 51-jarige man "van hoogte" naar beneden. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde tijdens een concert van de Amerikaanse rockband Goose. De band liet via Instagram weten "diepbedroefd" te zijn door het tragische incident. "Dank aan de hulpdiensten en personeel voor hun zorg en steun."

Volgens verschillende media had het incident verder geen invloed op het optreden van de band. Goose heeft zondag een ander optreden op de agenda staan, op SummerStage in Central Park in New York.