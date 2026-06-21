Partij Ethiopische premier Abiy wint 90 procent van de zetels

NAIROBI (ANP/RTR/AFP) - De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft de parlementsverkiezingen met een ruime meerderheid gewonnen. Volgens de kiescommissie krijgt zijn Welvaartspartij (PP) 90 procent van de zetels in handen, ongeveer net zoveel als vijf jaar geleden.

De PP heeft 438 van de 486 zetels in het Huis van Afgevaardigden veroverd. Dat de partij van Abiy een meerderheid heeft gekregen, was geen verrassing. De oppositie was sterk verdeeld onder zo'n veertig kleine partijen en beschuldigt de regering van repressie.

De 49-jarige Abiy werd aangesteld in 2018, na massale protesten tegen de partij die daarvoor lang aan de macht was. Hij begon met hervormingen en kreeg een jaar later de Nobelprijs voor de Vrede omdat hij een einde maakte aan een conflict met buurland Eritrea.

In 2020 brak een oorlog uit in de noordelijke regio Tigray. Het regeringsleger van Abiy wordt door mensenrechtenadvocaten beschuldigd zich in dat conflict schuldig te hebben gemaakt aan genocide en etnische zuiveringen.