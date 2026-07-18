Man ramt poort van landgoed Beyoncé en Jay-Z

Een man is deze week tegen de toegangspoort van het landgoed van Beyoncé en Jay-Z in het Amerikaanse dorp East Hampton gereden. Dat meldt TMZ op basis van het politierapport. De automobilist zou met hoge snelheid hebben gereden en de poort hebben opengeramd. Het is niet bekend of de Amerikaanse artiesten op het moment van de aanrijding thuis waren.

De man zou volgens politie "aanzienlijke schade" hebben aangericht doordat hij niet remde toen hij de slagbomen naderde. Hij is vervolgens gearresteerd en zijn auto werd in beslag genomen. Uiteindelijk is de man aangeklaagd voor zware vernieling en lichte huisvredebreuk.

Volgens Jennifer Dunn, een van de rechercheurs ter plaatse, kwam de man "verward" over. "Hij uitte geen bedreigingen en noemde geen namen van de bewoners. Het kan puur toeval zijn dat hij juist dat huis uitkoos, misschien had hij wel een medisch probleem", vertelde zij tegen Page Six.