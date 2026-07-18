Sonsbeek 2026 feestelijk van start in Arnhem

Met een feestelijke opening gaf burgemeester Ahmed Marcouch onlangs het startsein voor Sonsbeek 2026.

Door René Hazeleger

Hij sprak vol enthousiasme over de terugkeer van Sonsbeek kunstprojecten, dat volgens hem met een vernieuwde, professionele organisatie klaar is voor de toekomst. De nieuwe koers kenmerkt zich door kwaliteit, ambitie, een heldere visie en een sterke verbondenheid met Arnhem. Daarmee wordt niet alleen de continuïteit van de manifestatie gewaarborgd, maar blijft ook de internationale reputatie van Sonsbeek als toonaangevende tentoonstelling voor hedendaagse kunst behouden.

Op 2 juli ging de dertiende editie van Sonsbeek officieel van start. De tentoonstelling, de oudste terugkerende manifestatie voor hedendaagse kunst in de openbare ruimte van Europa, heeft opnieuw Park Sonsbeek als centrale locatie. Tot en met 11 oktober 2026 zijn daar en op verschillende andere locaties in Arnhem werken van achttien nationale en internationale kunstenaars te zien.

Na de opening door Marcouch sprak directeur Orlando Maaike Gouwenberg de aanwezigen toe. Samen met Amira Gad en Christina Li vormt zij het artistieke team achter deze editie. Gouwenberg benadrukte haar trots op de eerste stappen die zijn gezet richting een toekomst waarin Sonsbeek een kritische, open en genereuze rol blijft vervullen. Volgens haar staat de kracht van kunst centraal, waarbij Park Sonsbeek fungeert als een inspirerende ontmoetingsplek waar kunst in de openbare ruimte vanuit internationale perspectieven wordt onderzocht en gedeeld.

De tentoonstelling presenteert een veelzijdig collectief van artistieke stemmen. Naast Park Sonsbeek zijn werken te zien in het centrum van Arnhem en bij culturele partners zoals Museum Arnhem, Museum Bronbeek, Omstand, POST en Rozet. Van de achttien deelnemende kunstenaars ontwikkelden twaalf speciaal voor deze editie nieuw werk.

Met Sonsbeek 2026 wordt de kunst in de openbare ruimte uitgebreid naar uiteenlopende locaties in de stad. De installaties gaan in op actuele maatschappelijke thema's en zoeken nadrukkelijk de verbinding met Arnhem, haar geschiedenis en haar inwoners. Zo ontstaat een dialoog tussen kunst, de stedelijke omgeving en het publiek.

De titel van deze editie, ‘Ik hoef geen tuin, ik deel een park’, is ontleend aan een uitspraak van het Arnhemse collectief Loesje, dat tevens deelneemt aan de tentoonstelling. De slogan onderstreept het park als een gedeelde ruimte waarin ontmoeting, samenwerking en verschillende perspectieven samenkomen. Daarmee nodigt Sonsbeek bezoekers uit om na te denken over de manier waarop openbare ruimte en collectief geheugen worden gevormd. Zowel parken als herinneringen zijn immers het resultaat van politieke, sociale en culturele keuzes die bepalen wat zichtbaar blijft en wat naar de achtergrond verdwijnt.

Gratis te bezoeken

Sonsbeek 2026 is 100 dagen lang te zien, tot en met 11 oktober 2026. De tentoonstelling is van dinsdag tot en met zondag te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur in Park Sonsbeek, bij partners en in het stadscentrum van Arnhem.

Burgemeester Ahmed Marcouch over Sonsbeek 2026:

Directeur Orlando Maaike Gouwenberg over de opening van Sonsbeek 2026

In februari 2026 spraken wij met één van de curatoren Amira Gad

en met Orlando Maaike Gouwenberg