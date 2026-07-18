Sonsbeek 2026 feestelijk van start in Arnhem

Met een feestelijke opening gaf burgemeester Ahmed Marcouch
onlangs het startsein voor Sonsbeek 2026.
Door René Hazeleger
Hij sprak vol enthousiasme over de terugkeer van Sonsbeek
kunstprojecten, dat volgens hem met een vernieuwde, professionele organisatie
klaar is voor de toekomst. De nieuwe koers kenmerkt zich door kwaliteit,
ambitie, een heldere visie en een sterke verbondenheid met Arnhem. Daarmee
wordt niet alleen de continuïteit van de manifestatie gewaarborgd, maar blijft
ook de internationale reputatie van Sonsbeek als toonaangevende tentoonstelling
voor hedendaagse kunst behouden.
Op 2 juli ging de dertiende editie van Sonsbeek officieel
van start. De tentoonstelling, de oudste terugkerende manifestatie voor
hedendaagse kunst in de openbare ruimte van Europa, heeft opnieuw Park Sonsbeek
als centrale locatie. Tot en met 11 oktober 2026 zijn daar en op verschillende
andere locaties in Arnhem werken van achttien nationale en internationale
kunstenaars te zien.
Na de opening door Marcouch sprak directeur Orlando Maaike
Gouwenberg de aanwezigen toe. Samen met Amira Gad en Christina Li vormt zij het
artistieke team achter deze editie. Gouwenberg benadrukte haar trots op de
eerste stappen die zijn gezet richting een toekomst waarin Sonsbeek een
kritische, open en genereuze rol blijft vervullen. Volgens haar staat de kracht
van kunst centraal, waarbij Park Sonsbeek fungeert als een inspirerende
ontmoetingsplek waar kunst in de openbare ruimte vanuit internationale perspectieven
wordt onderzocht en gedeeld.
De tentoonstelling presenteert een veelzijdig collectief van
artistieke stemmen. Naast Park Sonsbeek zijn werken te zien in het centrum van
Arnhem en bij culturele partners zoals Museum Arnhem, Museum Bronbeek, Omstand,
POST en Rozet. Van de achttien deelnemende kunstenaars ontwikkelden twaalf
speciaal voor deze editie nieuw werk.
Met Sonsbeek 2026 wordt de kunst in de openbare ruimte
uitgebreid naar uiteenlopende locaties in de stad. De installaties gaan in op
actuele maatschappelijke thema's en zoeken nadrukkelijk de verbinding met
Arnhem, haar geschiedenis en haar inwoners. Zo ontstaat een dialoog tussen
kunst, de stedelijke omgeving en het publiek.
De titel van deze editie, ‘Ik hoef geen tuin, ik deel een
park’, is ontleend aan een uitspraak van het Arnhemse collectief Loesje, dat
tevens deelneemt aan de tentoonstelling. De slogan onderstreept het park als
een gedeelde ruimte waarin ontmoeting, samenwerking en verschillende
perspectieven samenkomen. Daarmee nodigt Sonsbeek bezoekers uit om na te denken
over de manier waarop openbare ruimte en collectief geheugen worden gevormd.
Zowel parken als herinneringen zijn immers het resultaat van politieke, sociale
en culturele keuzes die bepalen wat zichtbaar blijft en wat naar de achtergrond
verdwijnt.
Gratis te bezoeken
Sonsbeek 2026 is 100 dagen lang te zien, tot en met 11
oktober 2026. De tentoonstelling is van dinsdag tot en met zondag te bezoeken
van 11.00 tot 18.00 uur in Park Sonsbeek, bij partners en in het stadscentrum
van Arnhem.
Burgemeester Ahmed Marcouch over Sonsbeek 2026:
Directeur Orlando Maaike Gouwenberg over de opening van
Sonsbeek 2026
In februari 2026 spraken wij met één van de curatoren Amira
Gad
en met Orlando Maaike Gouwenberg