Management: geen plannen voor optreden Borsato

Marco Borsato staat volgend jaar niet op het podium tijdens De Vrienden van Amstel LIVE. Dat laat een woordvoerder woensdag desgevraagd weten aan het ANP. Dinsdagavond verschenen berichten over een mogelijke comeback van de zanger op het jaarlijkse muziekevenement.

"Berichtgeving is onjuist", aldus het management, dat de geruchten eveneens via de media heeft vernomen. "Op dit moment is ons niets bekend. Indien er nieuws of ontwikkelingen zijn over Marco, zal dit worden gedeeld op de officiële kanalen van Marco."

Meerdere media verwezen dinsdagavond naar berichtgeving van De Telegraaf waarin stond dat Borsato in 2027 zijn comeback zou maken op het podium van De Vrienden van Amstel LIVE. Daarnaast zou de zanger werken aan een eigen concertreeks in Rotterdam Ahoy. Volgens het management is ook daar geen sprake van.

Borsato staat al jaren niet meer op het podium en kwam recentelijk vooral in het nieuws door rechtszaken. De 59-jarige zanger werd beschuldigd van ontucht met een minderjarig meisje, waarvoor het OM een celstraf van vijf maanden had geëist. De rechtbank sprak hem in december vrij, omdat er volgens de rechters onvoldoende wettig en overtuigend bewijs was.

Eerder dit jaar zei Borsato in het tv-programma Sergio in Italië dat hij niet uitsloot dat hij na 2026 weer gaat optreden. Tijdens de behandeling van zijn rechtszaak vertelde hij nog dat hij niet wist of hij dat ooit nog zou kunnen.