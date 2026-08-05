Iliass Ojja en Rob Geus kandidaten in Bestemming X

Iliass Ojja, Rob Geus en Harry Piekema doen mee aan het eerste seizoen van Bestemming X met enkel bekende Nederlanders. Ook onder anderen sor, Niek Roozen en Inge de Bruijn gaan op reis, heeft RTL woensdag bekendgemaakt.

Net als in de eerste reeks, die werd gemaakt met onbekende Nederlanders, stappen de kandidaten in een geblindeerde bus die door Europa zal rijden. De deelnemers moeten ontdekken waar ze precies zijn.

Het nieuwe seizoen is vanaf 30 augustus te volgen via RTL 4. Nasrdin Dchar is opnieuw de presentator.