Management Jan Smit biedt excuses aan na incident met chauffeur

Het management van Jan Smit heeft excuses aangeboden voor een incident tussen de chauffeur van de zanger en een verslaggever van Shownieuws. Volgens het management was er geen sprake van opzet, meldt Shownieuws zondag.

Het incident vond zaterdag plaats bij het Mega Piraten Festijn, waar Shownieuws-verslaggever Thom Goderie de zanger wilde interviewen. Smit liep na aankomst direct naar binnen. Volgens Goderie gaf de chauffeur van de zanger vervolgens plotseling gas, terwijl hij en zijn cameraman nog bij de auto stonden. "We moesten echt opzij springen", vertelde de verslaggever in Shownieuws. "Ik ben er echt van geschrokken. Ik vind dit helemaal buitenproportioneel."

Volgens Shownieuws nam de chauffeur ongeveer een uur later contact op met Goderie. Hij had de situatie anders beleefd en zei dat de verslaggever en zijn cameraman juist voor de auto waren gesprongen. Hij bood wel zijn excuses aan. Zondag volgden ook excuses vanuit het management van Smit, die benadrukten dat er geen sprake was van opzet.