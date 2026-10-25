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Topper tussen PSV en Feyenoord eindigt in gelijkspel: 1-1

25 okt , 16:22Voetbal
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EINDHOVEN (ANP) - De topper tussen PSV en Feyenoord heeft geen winnaar opgeleverd. De titelverdediger en koploper hielden elkaar op een gelijkspel in het Philips Stadion (1-1).
PSV benutte voor rust slechts één van de vele kansen. Guus Til maakte in de 21e minuut de openingstreffer, op aangeven van oud-Feyenoorder Lutsharel Geertruida.
Feyenoord herstelde zich na rust na een pover optreden in de eerste helft. Anis Hadj Moussa schoot de bezoekers uit Rotterdam in de 54e minuut op gelijke hoogte.
Feyenoord blijft koploper in de Eredivisie. De club houdt een voorsprong van 4 punten op PSV.
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